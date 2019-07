रवींद्र जडेजा की पारी देख खुश हुए संजय मांजरेकर, किया यह धमाकेदार Tweet

आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को हराकर दिया. इस मैच में हार के साथ ही भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. इस मैच में भले ही भारत की हार हो गई हो, लेकिन रवींद्र जडेजा अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से छा गए. कुछ दिन पहले जडेजा पर निशाना साधने वाले संजय मांजरेकर भी अब उनके मुरीद हो गए हैं. मांजरेकर ने कुछ दिन पहले जडेजा के बारे में कहा था कि वह एक पूर्ण खिलाड़ी नहीं हैं लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई पारी के बाद मांजरेकर का मूड बदला दिख रहा है. संजय मांजरकेर के इस ट्वीट पर लोगों ने भी अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. अब उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया, "आप शानदार खेले जडेजा." इस ट्वीट के साथ मांजरेकर ने एक भौएं चढ़ी हुई इमोजी भी लगाई है. मांजरेकर ने जडेजा को पूर्ण खिलाड़ी न मानते हुए कहा था कि वह उनके स्थान पर टीम में एक पूर्ण गेंदबाज या पूर्ण बल्लेबाज शामिल करते. इस बात पर जडेजा ने ट्वीट कर मांजरेकर से खिलाड़ियों का साम्मान करने की बात कही थी. जडेजा ने मांजरेकर को जवाब देते हुए लिखा था कि मांजरेकर को खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए. भारत ने आईसीसी विश्व कप-2019 के सेमीफाइनल में जगह बनाई और तब मांजरेकर ने अपना स्टैंड बदला.

"By bits 'n' pieces of sheer brilliance, he's ripped me apart on all fronts."@sanjaymanjrekar has something to say to @imjadeja after the all-rounder's fantastic performance against New Zealand.#INDvNZ | #CWC19pic.twitter.com/i96h5bJWpE