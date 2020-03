कुछ ऐसे शिखर धवन पीएम फंड में दान देने की अपील पर खुद ही फंस गए, लोगों ने कसे ऐसे-ऐसे ताने

खास बातें उलटी पड़ गई शिखर धवन की अपील! गब्बर पर भड़ गए प्रशंसक! ऐसे अपील नहीं ही चलेगी शिखर !

सेलीब्रिटियों को सार्वजनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा संभल-संभल कर चलना पड़ता है. अगर थोड़ा सा भी चूके, तो समझो फिर जनता जर्नादन सोशल मीडिया पर आपका खून चूस लेगी !! कुछ ऐसा ही टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन के साथ घटित हो गया. दरअसल शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और इरादा बहुत ही नेक था. इसी नेक इरादे के साथ शिखर धवन ने वीडियो के जरिए अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगों से प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने वीडियो में यह भी बताया कि अलग-अलग राज्यों के फंड बने हुए हैं. और गरीब तबके की मदद के लिए इसमें लोग दान दें. निश्चित ही, शिखर धवन ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन वह यहां एक पहलू से चूक गए. कारण यह भी है कि वीरवार के दिन ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मोटी रकम अपने-अपने देशवासियों के लिए देने का ऐलान किया.

साफ है कि यही पहलू धवन से मिस हो गया. हम यह नहीं कह रहे कि धवन ने फंड में दान नहीं दिया होगा, लेकिन अगर धवन वीडियो में यह बताते कि उन्होंने खुद पीएम राहतकोष में फलां रकम दान में दी है, तो इसका कई गुना ज्यादा असर लोगों पर होता. या खुद धवन कोई अकाउंट खोलकर यह खाता सोशल मीडिया पर पोस्ट करते. और खुद एक मोटी रकम इसमें डालकर लोगों से दान देने को कहते, तो भी इसका असर होता. लेकिन वीडियो के आधार पर सिर्फ सूखी अपील कर धवन लोगों के निशाने पर आ गए. आप खुद देखिए कि टीम इंडिया के इस ओपनर की इस अपील पर प्रशंसकों ने उन पर कैसे-कैसे ताने मारे है. देखिए, जिसका हमें डरा था वही हो रहा है. अंकित नाम के प्रशंसक धवन की अपील पर उन्हें नसीहत दे रहे है

Paji kuch donate kar do gareeb logo ke liye — Ankit Goswami (@AnkitGo42801269) March 26, 2020

दीपक की प्रतिक्रिया देख लीजिए. खफा हैं ये भाई साहब !

एक पैसा का मदद नहीं किया इन्होंने अभी तक एक खिलाड़ी ने अभी तक मदद नहीं किया क्रिकेट वाले — Deepak (@Deepak817194) March 26, 2020

ये प्रशंसक धवन को उनके टीम इंडिया के साथियों को यह ज्ञान देने की बात कह रहे हैं !!

bhai pls tag other cricketers and ask them to do the same. — self isolated bunty (@Imamol97) March 26, 2020

गब्बर के यह चाहने वाले भी उनसे बड़ी रकम के दान की अपील कर रहे हैं

Gabbar ji .....need Something big donation from your side ...help needy people... — imAbhi... (@ABDESHMANE) March 26, 2020

यह महिला प्रशंसक धवन की अपील पर अलग ही बात कह रही हैं

Real Hero

Hoping for @imVkohli and @sachin_rt will also donate.. — Arpita (@c00larpita) March 26, 2020

यह फैन भी धवन से साथियों खिलाड़ियों को उनसे दान करने की अपील की बात कह रहा है