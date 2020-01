U19CWC: कुछ ऐसे स्पीड गन की गलती ने साधारण गेंदबाज को 'सुपरमैन' में तब्दील कर दिया

रविवार को दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप (U19CWC) में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया. यहां तक की श्रीलंका मीडिया भी इस अति उत्साह में बह गया, जिसका बाद में सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना. दरअसल श्रीलंकाई सीमर मथीसा पथिराना (Matheesha Pathirana) टूर्नामेंट की शुरुआत से ही स्थानीय मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए थे. इसके बाद जब उन्होंने भारत के खिलाफ गेंदबाजी की, तो उनके कारनामे से बड़े-बडे़ क्रिकेटप्रेमी हैरान रह गए, लेकिन बाद में जब असल वजह सामने आई, तो मथीसा पथिराना (Matheesha Pathirana)का यह कारनामा एकदम हवा-हवाई बनकर रह गया.

दरअसल मथीसा पथिराना (Matheesha Pathirana) के टूर्नामेंट से पहले ही चर्चा में बने रहने की वजह उनका एक्शन है. पथिराना का एक्शन दिग्गज श्रीलंकाई कप्तान लसिथ मलिंगा से बहुत ही ज्यादा मिलता-जुलता है. और उन्हें श्रीलंकाई क्रिकेट में अगला लसिथ मलिंगा तक कहा जा रहा है. बहरहाल, उनके तथाकथित कारनाने की चर्चा कर लेते हैं.

As usual @DivainaCOM jumped in joy without verifying it and published in the newspaper. Well done Sri Lankan Media. #matheeshapathirana https://t.co/bKQMko5eTm

दरअसल हुआ यह कि पथिराना की की एक गेंद की गति स्पीड गन में 175 किमी/घंटा दर्ज की गई. और जब ऐसा हुआ, तो हरकोई हैरान रह गया. कमेंटेटर चर्चा में जुट गए. और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई! बता दें कि दुनिया में सबसे तेज गेंद फेंकने का कारनामा पाकिस्तान के पूर्व स्पीडस्टर शोएब अख्तर के नाम है, जिन्होंने साल 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.

Sri-Lankan U19 Pacer Pathirana clocked a stunning 175 kph on the speed gun in #U19CWC match Against India on a Wide Ball.



On the right corner of the screen, the speed of the delivery showed at 108 mph. #INDvSL#INDU19vSLU19#Cricket#CWCU19pic.twitter.com/7uKD73zYn0