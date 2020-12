क्रिकेट इतिहास का वह विवादास्पद अंपायर, जिसने इंग्लैंड कप्तान माइक गैटिंग के साथ बीच मैदान पर की लड़ाई

ऑस्ट्रेलिया में टी-20 सीरीज जीतने पर विराट कोहली ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने

Today in 1987: no play was possible in the Faisalabad Test btw Pakistan & England, because of a row btw Mike Gatting & umpire Shakoor Rana.

गेंदबाज के गेंद फेंकने के क्रम में इंग्लिश कप्तान ने फील्डिंग में तब्दीली करते हुए लॉन्ग लेग की ओर अपने फील्डर को हाथ उठाकर इशारा करने लगे. जैसे ही स्क्वेयर लेग पर खड़े अंपायर शकूर राणा ने यह देखा उन्होंने गेंदबाज को गेंद करने से रोकते हुए चिल्लाकर कहा, ‘स्टॉप, स्टॉप'. लेकिन तब तक गेंदबाज ने गेंद फेंक दिया था. ऐसे में उस गेंद को डेड बॉल करार दिया गया. इसपर इंग्लिश कप्तान गुस्से में आ गए, उन्होंने अंपायर राणा से पूछा कि यह क्या हुआ, इसपर अंपायर ने कहा कि, तुम हाथ हिला कर बल्लेबाज को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. ये चीटिंग है.” इसपर इंग्लैंड के कप्तान ने राणा को समझाया कि वो सिर्फ फील्डर को अपनी जगह पर रूकने का इशारा कर रहे थे.

इसपर राणा काफी गुस्सा हुए और अपनी जगह की ओर जाने लगे, अपनी जगह की ओर जाते वक्त राणा ने जोर से गैटिंग पर अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए चीटर कहा., जिसपर गैटिंग काफी झल्ला गए और दौड़कर अंपायर राणा की ओर गए और अंगुली से इशारा कर धमकी देते हुए बहस करने लगे. बहस को ज्यादा बढ़ता देख इंग्लैंड खिलाड़ियों ने अपने कप्तान को वहां से वापस लाए और बहस को शांत किया. इसके बाद फिर दिन का खेल खत्म हुआ. यह विवाद यहां नहीं रूका बल्कि अगले दिन तक चला गया. राणा इंग्लैंड कप्तान से काफी गुस्सा हो गए थे. ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो अंपायर राणा मैदान पर अंपायरिंग करने नहीं आए.

Mike Gatting's hand written apology to Shakoor Rana which allowed the infamous Faisalabad Test of December 1987 to continue. Gatting had insisted he would apologise if the umpire also did but in the end he was ordered to do so by the England board pic.twitter.com/AAowER2JjL