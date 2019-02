मौनी अमावस्या पर 1.81 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी, VIDEO में दिखा ये खूबसूरत नज़ारा

दुनियाभर के हजारों श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या के अवसर पर सुबह सर्दी और कोहरे के बीच तीन पावन नदियों - गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाई. अधिकारियों के अनुसार, सोमवार सुबह नौ बजे तक 1.81 करोड़ लोग पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके थे.

3 फरवरी से ही यहां लाखों लोग आने लगे थे और पुरुष, स्त्रियां, बूढ़े, युवा, संत, धार्मिक नेता, आध्यात्मिक गुरु और उनके अनुयाइयों ने इस वर्ष कुंभ के तीसरे शाही स्नान में भाग लिया.

प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि कुंभ परिसर और इसके आस-पास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

मेला प्रशासन की समय सारिणी और अनुक्रम के अनुसार, सुबह सबसे पहले लगभग 6.15 बजे पंचायती अखाड़ा महानिवार्णी ने संगम में डुबकी लगाई.

