सुबह बादाम कैसे खाएं? छीलकर, बिना छीले या भिगोकर! जानें सुबह खाली पेट भीगे बादाम खाने के फायदे

खास बातें नाश्‍ते में भीगे बादाम (Almonds in Breakfast) खाने के कई फायदे हो सकते है यह दिल के स्‍वास्‍थ्‍य (Heart Health) के लिए भी अच्‍छा है. डायबिटीजके रोगियों (Almonds For Diabetics) के लिए भी बादाम फायदेमंद है

Can you eat almonds in the morning: नाश्‍ते में भीगे बादाम (Almonds in Breakfast) खाने के कई फायदे हो सकते हैं. बादाम पोषक तत्‍वों से भरपूर होता है, जो आपको दिन भर एनर्जी से भरपूर रख सकता है. बादाम पोषक तत्‍वों से भरा होता है. यही वजह है कि इसे मेवों का राजा भी कहा जाता है. बादाम अद्भुत स्वास्थ्य लाभों (Benefits of Soaked Almonds) से भरा है. तकरीबन हर भारतीय घर में सबसे पुराने रिवाजों में से एक है बादाम को सुबह के समय भिगोकर खाया जाता है. अगर आपकी मां या दादी आपको रोज सुबह भीगे हुए बादाम (Almonds On An Empty Stomach) खाने को दे रही हैं, तो आपको रोजाना इस हेल्‍दी डाइट और पोषक तत्‍व मिल रहे हैं.

Benefits of Eating Soaked Almonds: लेक‍िन कुछ लोगों को बादाम कच्‍चे या भुने ही पसंद हैं. तो अगर आप वह यह जान लेते हैं कि भीगे हुए बादाम के फायदे क्‍या हैं, तो यकीनन आप भी भीगे हुए बादाम के फैन हो जाएंगे. यह दिल के स्‍वास्‍थ्‍य (Heart Health) के लिए भी अच्‍छा है. इतना ही नहीं डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगियों (Almonds For Diabetics) के लिए भी बादाम को फायदेमंद माना जाता है. यहां हैं कुछ वजहें कि क्‍यों आपको दिन की शुरुआत भीगे बादाम खाकर करनी चाह‍िए या सुबह खाली पेट भीगे बादाम का सेवन क्‍यों करना चाहिए (Is It Good To Eat Almonds On An Empty Stomach).

भीगे हुए बादाम के फायदे (Health Benefits of Soaked Almonds)

1. पोषक तत्वों भरा होता है भीगा हुआ बादाम

बादाम कई पोषक तत्वों से भरे होते हैं. अपने आहार में बादाम को शामिल करने से आपको फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम और कई और चीजें मिल सकती हैं. यह पोषक तत्वों की एक पंच के साथ अपने दिन की शुरुआत करने का एक पौष्टिक तरीका है.

2. पाचन को बेहतर करते हैं भीगे बादाम

कच्चे बादाम की तुलना में भीगे हुए बादाम को पचाना आसान है. भीगे हुए बादाम पाचन को भी बढ़ावा दे सकते हैं. यह पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है. ये एक एंजाइम के उत्पादन को भी बढ़ावा देते हैं जो पाचन को बढ़ावा देता है.

बादाम में विटामिन ई (Source of vitamin E)का अच्‍छा स्रोत होते हैं.

3. स्‍किन और बालों को देगा नई जान

बादाम विटामिन ई का एक बड़ा स्रोत है, जो आपकी त्वचा और बालों के लिए अद्भुत है. बादाम में मौजूद विटामिन ई आपकी त्वचा को चिकना और कोमल बना सकता है. त्वचा के लिए बादाम के तेल का उपयोग करना भी फायदेमंद है. बालों के मुद्दों से लड़ने में बादाम भी आपकी मदद कर सकता है. यह बालों के झड़ने से लड़ने में आपकी मदद कर सकता है.

4. दिमाग के लिए अच्‍छे हैं भीगे बादाम

बादाम खाने का यह सबसे जाना माना फायदा है. आपने अक्‍सर सुना होगा कि अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो लोग आपको बादाम खाने की सलाह देते हैं. कई अध्ययनों में यह बात सामने आ चुकी है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है. विटामिन ई ने संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने और स्मृति को बढ़ावा देने के लिए दिखाया है. यह आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा है, यही वजह है कि आपकी माँ परीक्षा के समय में आपको बादाम का सेवन कराती है.

Benefits of Soaked Almonds: बादाम खाने से दिमाग तेज होता है. Photo Credit: iStock

5. कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है

खराब कोलेस्ट्रॉल कई गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ा हुआ है. बादाम आपको खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्वस्थ स्तर को बढ़ावा देता है. इससे दिल की सेहत बढ़ती है. भीगे हुए बादाम रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है.

(अस्वीकरण : यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता.)

