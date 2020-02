Fat Loss V Weight Loss: क्या आपको वजन कम नहीं करना चाहिए! क्या होता है फैट लॉस और वेट लॉस में अंतर? Can You Lose Fat And Not Lose Weight?: क्या आप भी सोचते हैं कि वेट लॉस (Weight Loss) और फैट लॉस (Fat Loss) में क्या अंतर होता है. अक्सर लोग सवाल करते हैं कि वजन घटाने के लिए क्या करें? (What To Do To Lose Weight) वहीं कुछ लोग कहते हैं कि फैट लॉस करने यानी मोटापा कम करने के लिए क्या करें? (What To Do To Reduce Obesity) तो वजन और मोटापा कम करना दोनों अलग-अलग चीजें हैं.