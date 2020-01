Benefits Of Fenugreek: मेथी के दाने डायबिटीज, ब्लड शुगर के साथ कील मुंहासों के लिए हैं कमाल! पीरियड्स में भी फायदेमंद, जानें कैसे बनाएं मेथी का पानी

खास बातें मेथी का पानी ब्लड शुगर (Blood Sugar) कंट्रोल करने में लाभदायक. पीरियड्स के दर्द ( (Periods Pain) से राहत दिलाने में भी फायदेमंद. ऐसे बानाएं मेथी का पानी (Fenugreek Water) मुंहासों में मिलेगा आराम.

Fenugreek For Diabetes: डायबिटीज होने पर आपको एक साथ कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है. इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को कंट्रोल में रखें. डायबिटीज (Diabetes) के रोगियों में ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, जो शरीर के कई अंगों को खराब कर सकता है. मेथी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल (Methi For Blood Sugar) करने में फायदेमंद हो सकती है. साथ ही शरीर में इंसुलिन (Insulin) बनाने में भी मदद कर सकती है. मेथी दानों के कई स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits Of Fenugreek Seeds) होते हैं जैसे डैंड्रफ (Dandruff) से छुटकारा पाने, मुंहासों (Acne) से राहत दिलाने और पीरियड्स के दर्द (Period Pain) में राहत दिलाने में लाभदायक माना जाता है. मेथी के बीजों, पत्तियों और जड़ों का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है.

इनमें कई तरह के एंटीऑक्सिडेंट्स, विटमिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं. मेथी दानों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में (Fenugreek For Cholesterol) भी किया जाता है. जो आपके हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है. मेथी का पानी कई समस्याओं से राहत दिलाने में भी फायदेमंद होती है. है.

Fenugreek For Diabetes: मेथी के दानों का पानी ब्लड शुगर और डायबिटीज में है फायदेमंद

कैसे बनाएं मेथी का पानी

मेथी का पानी बनाने के लिए रात में 1-2 चम्मच मेथी एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. सुबह इस पानी को छानकर मेथी के दानों को छानकर अलग कर लें और मेथी के पानी को पी लें. एक गिलास पानी सुबह-शाम दोनों समय पीने से शुगर के मरीजों को फायदा हो सकता है.

ये होते हैं मेथी दानों के फायदे

1. मुंहासे करती है दूर

अक्सर हमारी स्किन पर कील मुंहासे हो जाते हैं और धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं ऐसे में हमारी स्किन देखने में भी अच्छी नहीं लगती है. मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए रात में भिगाए हुए मेथी के दानों के पानी से दिन में 3-4 बार अपनी स्किन को धोएं, तो आपको मुंहासों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है.

Fenugreek Benefits: मुंहासों से राहत दिलाने में फायदेमंद है मेथी का पानी

2. डायबिटीज में फायदेमंद

मेथी के पानी का सेवन करने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल नियत्रित हो सकता है और डायबिटीज से बचाव किया जा सकता है. यह डायबिटीज या मधुमेह को कंट्रोल करने में मददगार है. मेथी में मौजूद गेलेक्टोमैनन नामक फाइबर, खून में शुगर के अवशोषण को कम करता है.

2. पीरियड्स में दर्द से राहत

मेथी के दाने पीरियड्स में दर्द से राहत दिलाने में भी फायदेमंद माने जाते हैं. मेथी के दानों के पानी को सुबह गुनगुने पानी के साथ पीने से पीरियड्स के दर्द से छुटकारा मिल सकता है.

Fenugreek Benefits: पीरियड्स के दर्द से राहत दिलाने में मेथी के पानी को फायदेमंद माना जाता है

3. बालों के डैंड्रफ से दिलाए छुटकारा

अगर आप बालों में डैड्रफ से परेशान हैं तो मेथी के दानों का प्रयोग डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं. डैंड्रफ दूर करने के लिए 50 एमएल नारियल के तेल में 1 चम्मच मेथी के चूर्ण को नारियल के तेल में पकाएं और फिर तेल को महीन कपड़े से छानकर अलग कर लें. रात को सोने से पहले इसे लगा लें.

