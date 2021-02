Foods For Acidity: एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए कारगर उपाय ढूंढ रहे हैं, तो इन 5 फूड्स का सेवन करें; तुरंत मिलेगी गैस से निजात!

Foods For Acidity: सही प्रकार का भोजन खाने से एसिडिटी और पेट की गैस से निजात मिल सकती है

खास बातें एसिडिटी आपके पूरे पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है.

एसिडिटी से तुरंत राहत पाने के लिए इन चीजों का सेवन फायदेमंद है.

एसिडीटी पेट और दिल में जलन से असहज महसूस कराती है.

Food To Get Rid Of Acidity: एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब पेट से अन्नप्रणाली में एसिड बैकफ्लो होता है. यह आमतौर पर होता है, लेकिन जटिलताओं या परेशानी के लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे कि एसिडिटी और ब्लोटिंग. अगर एसिडिटी से राहत पाने के उपाय (Remedy For Relief From Acidity) नहीं किए गए तो यह पेट की कई और समस्याओं का भी कारण बन सकती है. पेट में भोजन को अन्नप्रणाली में ऊपर जाने से रोकने के लिए आम तौर कुछ चीजों का सेवन फायदेमंद हो सकता है. यानि एसिडिटी से छुटकारा दिलाने वाले फूड्स का सेवन आपको जल्द करना चाहिए. आपके द्वारा खाए जाने वाले फूड्स आपके पेट में पैदा होने वाले एसिड की मात्रा को प्रभावित करते हैं और पाचन तंत्र को हेल्दी रखने में भी इनका बड़ा योगदान है. सही प्रकार का भोजन खाने से एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स रोग को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है.