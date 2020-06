Home Remedies For Indigestion: एसिडिटी, कब्ज और बदहजमी पेट की हर समस्या के लिए रामबाण हैं ये घरेलू उपाय, मिलेगा तुरंत आराम!

Home Remedies For Indigestion: अपच की समस्या को झट से दूर कर देंगे ये घरेलू उपाय!

खास बातें पेट की हर समस्या के लिए कमाल हैं ये 4 घरेलू उपाय.

बदहजमी से लेकर एसिडिटी तक ये घरेलू नुस्खे दिलाएंगे आराम.

जानें इन 4 घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करने का तरीका.

Home Remedies For Stomach Problems: पेट की समस्याएं आपके खानपान और अनियमित दिनचर्या के कारण होती हैं. कब्ज की समस्या (Constipation Problem) होने पर आपको कई तरह की और परेशानियां होने लगती हैं. इससे एसिडिटी (Acidity) ऐंठन, पेट फूलना, सूजन (Bloating) जैसी समस्याएं हो सकती हैं. पेट की समस्याओं के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies For Stomach Problems) काफी कारगर हो सकते हैं. हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कई तरह की परेशानियां का तुरंत इलाज कर सकती हैं. कब्ज के कारण (Causes Of Constipation) कई हैं. खाना खाने के बाद बैठे रहने या रात के खाने के बाद सीधे सो जाने जैसी आदतों से आपको पेट की समस्याएं हो सकती है. कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे बदहजमी की समस्या (Indigestion Problem) हो जाती है.