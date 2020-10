Home Remedies For Acidity: पेट की गैस और अपच से जल्द छुटकारा पाने के लिए कारगर हैं ये 5 घरेलू नुस्खे, कब्ज से भी मिलेगी निजात!

Home Remedies For Acidity: एसिडिटी का इंसटेंट इलाज करने के लिए यहां 5 घरेलू नुस्खे

खास बातें पेट की गैस कई बार दर्द और सूजन का कारण भी बन सकती है.

एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए यहां हैं 5 घरेलू उपाय.

ये देसी नुस्खे दिलाएंगे अपच और एसिडिटी से राहत.

Ayurvedic Remedies For Acidity: पेट की गैस दर्द, सूजन और अपच का कारण बन सकती है. एसिडिटी से राहत पाने के तरीके (Ways To Relieve Acidity) कई हैं, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से पेट की गैस (Stomach Gas) से छुटकारा पाना ज्यादा लाभकारी हो सकता है. लोग सवाल करते हैं कि एसिडिटी से छुटकारा कैसे पाएं? (How To Get Rid Of Acidity) जो लोग अपच और पेट की गैस का जल्द इलाज करना चाहते हैं वह एसिडिटी से छुटकारा पाने के उपाय (Remedy To Get Rid Of Acidity) तलाशते हैं. एसिडिटी से होने वाला पेट का दर्द कभी-कभी कमर दर्द का कारण भी बन जाता है. इसके साथ ही गैस (Gas) कभी-कभार इतना परेशान कर देता है कि यह सीने तक पहुंच जाता हैं. ऐसे में आपको तुरंत राहत पाने के लिए एसिडिटी से छुटकारा पाने के तरीके (Ways To Get Rid Of Acidity) जरूर अपनाने चाहिए.