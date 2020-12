Back Pain Remedies: कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए इस एक योगासन के साथ अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगी राहत!

How Can I Relieve Back Pain: बुजुर्ग ही नहीं कम उम्र के लोग भी कमर दर्द से परेशान रहते हैं.

How Can I Get Rid Of Back Pain: बुजुर्ग ही नहीं कम उम्र के लोग भी कमर दर्द (Back Pain) और पीठ दर्द से परेशान रहते हैं. इससे राहत पाने के लिए कई लोग कमर दर्द की दवा (Back Pain Medicine) तो कुछ लोग कमर दर्द का इलाज (Back Pain Treatment) करने के लिए कमर दर्द के घरेलू नुस्खे (Back Pain Home Remedies) अपनाते हैं. कमर दर्द के कारण (Causes Of Back Pain) कई हो सकते हैं. इसकी मुख्य वजह है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हो सकती है. कमर या पीठ दर्द होने पर जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं रहती है. कमर दर्द (Back Pain) से आपको झुकने तक में परेशानी हो सकती है. शरीर में अकड़न आपके हर काम को प्रभावित कर सकती है. कमर दर्द के कारणों में आपका गलत तरीके से उठना-बैठना या सोना भी हो सकता है साथ ही भारी सामान उठाने से भी पीट दर्द हो सकता है. कमर दर्द के कारण (Causes Of Back Pain) कई हो सकते हैं. दिनभर एक ही जगह पर बैठने जैसी ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहने से भी कमर दर्द की शिकायत हो सकती है. योग पीठ दर्द का रामबाण इलाज साबित हो सकता है.