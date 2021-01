Reasons Of Gas: अक्सर बनती है पेट में गैस, तो आज ही बदल दें अपनी ये 4 आदतें, जानें गैस से निजात पाने के घरेलू उपचार!

Foods To Avoid In Bloating: ब्लोटिंग और अपच की समस्या होने पर बिल्कुल भी न खाएं ये 7 फूड्स, बढ़ सकती है परेशानी!

हालांकि आपके पास पेट की गैस के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Stomach Gas) कई हैं जो एसिडिटी और गैस से तुरंत राहत दिला सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है आपके घर में ही गैस से छुटकारा पाने के उपाय (Ways To Get Rid Of Gas) मौजूद हैं, लेकिन इन सब से पहले आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा जो गैस की समस्या का कारण बनती हैं.

गैस से छुटकारा पाने लिए इन आदतों को आज ही छोड़ें | Quit These Habits Today To Get Rid Of Gas

1. सुबह नाश्ता न करने की आदत को बदल लें

गैस का एक मुख्य कारण खाली पेट को होना भी है. कई लोग सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, जिसकी वजह से खाली पेट गैस बनती है. इसलिए सुबह का नाश्ता पेट को हेल्दी रखने और गैस की समस्या से बचने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है. सुबह के नाश्ते को कभी स्किप न करें. इससे आपको गैस की समस्या नहीं सताएगी.

How To Get Rid Of Gas: पेट की गैस से छुटकारा पाने के लिए नाश्ते को स्किप करने की आदत छोड़ दें

2. ज्यादा खाना भी बना सकता है गैस

अगर आप अक्सर गैस का अनुभव करते हैं तो इसका एक कारण आज ज्यादा मात्रा में खाना भी हो सकता है. कभी भी ज्यादा खाने से बचें. कई लोगों को जरूरत से ज्यादा खाना खाने की आदत होती है. ऐसा करने से खाना पचने में समय लगता है और पेट में गैस बनने लगती है.

3. तले-भुने से परहेज करें

अगर आप ज्यादा मात्रा में या रोजाना तला भुना खा रहे हैं तो आपको गैस की समस्या होना लाजमी है. पेट की गैस से बचने के लिए आपको तले भुने को खाने से परहेज करना चाहिए. हालांकि सर्दियों में तला भुना आपको लला सकता है लेकिन आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना है. ज्यादा मात्रा में तला भुना खाने से न सिर्फ गैस की समस्या हो सकती है बल्कि कब्ज और अपच भी आम है.

4. एक ही जगह पर बैठे रहने की आदत छोड़ें

काफी देर तक बैठे रहने की वजह से पेट में गैस बनती है. सिटिंग जॉब वालों को इसका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है. एक ही जगह पर बैठे रहने से खाना पचता नही है और अपच और गैस की समस्या जन्म ले लेती है. अपनी इस आदत को आज ही बदल लें और थोड़े-थोड़े समय में कुर्सी से उठकर टहलें.

पेट की गैस के घरेलू उपाय | Home Remedies For Stomach Gas

प्याज के रस में काला नमक और हींग पीसकर मिलाकर सेवन करने से पेट की गैस और गैस का दर्द ठीक हो सकता है.

सेब के सिरके की दो चम्मच गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से गैस में तुरंत राहत मिल जाती है.

नींबू का रस और अदरक एक-एक चम्मच लें, फिर उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इसे खाने के बाद खाएं, इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होगी.

अजवायन के चूर्ण को गर्म पानी के साथ खाएं, इससे गैस, बदहजमी से आराम मिल सकता है.

मेथीदाना और गुड़ को पानी में डालकर उबाल लें और इस पानी को छानकर पी लें, गैस में आराम मिल सकता है.

आधा चम्मच हरड़ में आधा चम्मच सोंठ का पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ खाएं.

खाने के साथ टमाटर, मूली, खीरे पर काला नमक डालकर खाएं, इसके साथ ही अदरक के टुकड़े पर काला नमक लगाकर मुंह में डालकर चूसते रहें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है