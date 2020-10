Walnuts For Diabetes: डायबिटीज में भीगे हुए अखरोट खाने से कंट्रोल में रहता है ब्लड शुगर लेवल? जानें अखरोट खाने के 11 फायदे

हेल्दी ब्लड शुगर लेवल के लिए डाइट (Diet For Healthy Blood Sugar Level) को भी मैनेज करना जरूरी है. डायबिटीज के लिए भीगे हुए अखरोट किसी कारगर उपाय से कम नहीं हो सकते हैं. कई लोग जानना चाहते हैं कि डायबिटीज में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In Diabetes) तो यहां जानें डायबिटीज में भीगे हुए अखरोट खाने के शानदार स्वास्थ्य लाभ. जो न सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं बल्कि कई और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं. यहां जानें डायबिटीज में भीगे हुए अखरोट कैसे हैं फायदेमंद?

डायबिटीज में अखरोट कैसे हैं फायदेमंद | Why Walnuts Are Beneficial In Diabetes

विटामिन ई से भरपूर अखरोट में कैलोरी की मात्रा कम होती है. डायबिटीज मरीजों के लिए अखरोट काफी अच्छा साबित होता है. एक अध्ययन में दावा किया गया कि अखरोट खाने वाले वयस्क लोगों में इसका सेवन नहीं करने वालों के मुकाबले टाइप 2 के डायबिटीज होने का खतरा कम हो सकता है. रोजाना भीगे हुए अखरोट का सेवन करने से डायबिटीज को मैनेज करने में मदद मिल सकती है. डायबिटीज़ के मरीजो को अपनी डाइट में अखरोट जरूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि वे फाइबर में भरपूर होते हैं. फाइबर को शरीर में ब्लड शुगर की रिहाई को कम करने के लिए जाना जाता है, जो चीनी के स्तर में अचानक बढ़त की संभावना को कम करता है.

How To Manage Blood Sugar Levels: ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए रोजाना खाएं अखरोट

कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया कि अखरोट इंसुलिन के लिए प्रतिरोध बनाने में मदद कर सकता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, और टाइप-2 मधुमेह विकसित होने के जोखिम को भी काफी हद तक घटा सकता है. नट्स को खाने से पहले भिगोना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बादाम, अखरोट आदि में जो एन्ज़ाइम मौजूद होते हैं, उन्हें कच्चा पचाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्हें हमेशा भिगोकर ही खाया जाना ही बेहतर है.

अखरोट के स्वास्थ्य लाभ | Health Benefits Of Walnut

1. एंटीऑक्सिडेंट, फाइबर और विटामिन और खनिजों के एक अच्छे स्रोत होने से अखरोट हमारी डाइट का एक अहंम हिस्सा होना चाहिए.

2. अखरोट का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से भी राहत मिल सकती है.

3. अखरोट में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है.

4. शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के अलावा, अखरोट के और भी कई फायदे हैं.

5. अखरोट में कॉपर और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी होते हैं जो जो दिल को स्वास्थ्य रखने में मदद करते हैं.

6. अखरोट बेहतर पाचन और एक स्वस्थ आंत को बढ़ावा देता है.

7. अखरोट ओमेगा -3 फैटी एसिड जैसे स्वस्थ वसा में समृद्ध होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है.

8. अखरोट में प्राकृतिक तेल होते हैं जो त्वचा और बालों के लिए अच्छे होते हैं.

9. अखरोट के सेवन से हड्डियों की सेहत में भी सुधार होता है.

10. अखरोट पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है.

11. अखरोट सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.