Period Diet: पीरियड्स के दौरान होने वाले खतरनाक दर्द से ये 5 पोषक तत्व दिलाएंगे राहत! जानें क्या खाने से होगा फायदा

Period Diet: जब पीरियड्स शुरू होते हैं (What is Menstruation) तो किसी भी लड़कियों के मन में हजारों सवाल होते हैं. जैसे पीरियड्स में परहेज क्या-क्या होने चाहिए, पीरियड्स में क्या खाना चाहिए (What to eat in periods). पीरियड्स कितने दिन का होता है (Menstrual Cycle Basics), पीरियड्स आने की मेडिसिन (Medicine) या पीरियड्स नहीं आने पर क्या करना चाहिए, पीरियड्स में दर्द (Periods Pain) क्यों होता है वगैरह-वगैरह. महिलाओं के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन (Hormonal Changes) का उनके खान-पान से सीधा संबंध होता है. महिलाएं अक्सर पीरियड्स (Period) में अपनी डाइट को नजरअंदाज करती रहती हैं, और उस दौरान कुछ भी खा लेती हैं. लेकिन ये आदत आपको एक गंभीर रोग का शिकार बना सकती है. मासिक धर्म औरतों के स्वास्थ का एक अहम हिस्सा है. पेट में ऐंठन (Stomach Cramps) होना तो एक आम बात है, इसकी पीड़ा काफी कष्टदायी हो सकती है. यहां जानें पीरियड्स के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कौन से पोषक तत्व फायदेमंद हो सकते हैं.

1. फाइबर करेगा पीरियड्स के दर्द के कम!

पीरियड्स के दौरान पेट में ज्यादा दर्द होने का कारण पेट में बनने वाली गैस भी हो सकती है. इस छुटकारा पाने के लिए डाइट में फाइबर से भरपूर चीजों के सेवन कर सकते हैं. आप सेब, बीन्स, शकरकंदी जैसी चीजें खा सकते हैं.

2. विटामिन-बी दिलाएगा पीरियड्स के दर्द से राहत!

विटामिन बी भी पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से राहत दिलाने में फायदेमंद हो सकता है. पीरियड के दौरान थकावट होना आम बात हो सकती है. ऐसे में आप अपनी डाइट में विटामिन बी युक्त आहार, अंडे, मेवे, सी फूड जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं. इससे आपको शरीर में एनर्जी महसूस होगी और थकावट दूर हो सकती है.

3. कैल्शियम भी है फायदेमंद

पीरियड्स के दौरान शरीर पर कई तरह के साइडइफेक्ट्स भी हो सकते हैं. उनसे बचने के लिए अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त चीजों का को शामिल करना चाहिए. इससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्सा भी दूर हो सकती है. आपको दूध, दही, बादाम, ब्रोकली और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं.

4. पीरियड्स के दौरान आयरन का करें सेवन

पीरियड में ब्लीडिंग होने से शरीर में खून की कमी हो सकती है. ज्यादा खून की कमी हो जाने से एनीमिया का खतरा भी काफी बढ़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि डाइट में आयरन वाली चीजें जैसे पनीर, टोफू, पालक, मटर, बींस और हरे पत्तेदार सब्जियां शामिल करें.

5. मैग्नीशियम का सेवन भी फायदेमंद

मैग्नीशियम पीरियड के दौरान उठने वाले दर्द को भी कम कर सकता है. यह आपकी अनिंद्रा की समस्या, चिंता और सिरदर्द की परेशानियों के लिए कारगर माना जाता है. मैग्नीशियम लेने के लिए आपको सोयाबीन, पालक, बादाम, एवोकाडो, केला, बीन्स जैसी चीजों का सेवन करने की जरूर है.

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

