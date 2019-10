Winter Skincare Tips: सर्दियों में इन घरेलू नुस्खों से निखरेगी स्किन, आएगा ग्लो! सब पूछेंगे क्या है राज

खास बातें सर्दियों में घर पर इन तरीकों से करें स्किन की देखभाल. सर्दियों में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए नारियल तेल हैं फायदेमंद. कैेस करें सर्दियों में रूखी त्वचा का इलाज?

Winter Skincare Tips: सर्दियां आते ही आपकी स्किन का निखार कम होने लग जाता है, साथ ही स्किन ड्राई होने शुरू हो जाती है. ऐसे में आप सोचते हैं कि स्किन के देखभाल कैसे की जाए (How To Care Skin) गर्म मौसम के बाद बरसात और अब जल्द ही सर्द मौसम दस्तखत देना वाला है. ऐसे में कुछ चीजों की तैयारी पहले से ही कर लेना अच्छा होता है. स्किन को कोमल बनाए रखने के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies For Skin) क्या हो सकते हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप हेल्दी स्किन के लिए टिप्स (Healthy Skin Care Tips) जानना चाहते हैं तो हम बता रहे त्वचा को निखारने के तरीकों के बारे में... अगर आप स्किन के लिए मार्केट से खरीदे गए प्रोडक्ट्स की बजाए घर पर प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करें तो त्वचा को ज्यादा लाभ हो सकता है. (Natural Skin Care Tips) ऐसे में कुछ चीजों की तैयारी पहले से ही कर लेना अच्छा होता है. स्किन को कोमल बनाए रखने के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies For Skin) क्या हो सकते हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

Health Tips: तेल की मालिश करने से होंगे ये गजब फायदे! सर्दी-खांसी में मिल सकता है लाभ

सर्दियों से पहले की गई तैयारियों में अलमारी को फिर से सेट करना, मेकअप या अपनी पर्सनल केयर के सामान में बदलाव कर लें, और हां साथ ही साथ अपनी त्वचा की देखभाग के लिए भी तैयारी कर लें. सर्दी के सीजन में स्किन ड्राई होनी शुरू होती है. कोल्‍ड क्रीम लगाने के बाद स्किन हाइड्रेट तो दिखती है पर इससे कई बार स्किन पर ब्‍लैकहेड्स ज्‍यादा दिखने लगते हैं. त्‍वचा पर नेचुरल ग्‍लो नहीं रहता. जाड़े के मौसम में त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है. त्वचा में नमी बनाए रखने से रूखापन महसूस नहीं होता है. यहां जानिए कि सर्दियों में त्वचा को कैसे ग्लोविंग बनाए रखने के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में...

Hair Care Tips: इन कारणों से कम उम्र में सफेद हो सकते हैं बाल

सर्दियों में स्किन की देखभाल करने के घरेलू नुस्खे | Home Remedies For Skin Care In Winter

1. पानी खूब पीएं:

ठंड का मौसम त्वचा को रूखा कर देता है और साथ ही साथ आपकी त्वचा को अंदरूनी नुकसान भी पहुंचाता है. त्वचा में नमी बनाए रखने व इसे स्वस्थ रखने के लिए खूब पानी पीएं. यह शरीर की अशुद्धियों को भी बाहर निकाल देती है.

2. घर पर बनाएं स्क्रब:

अगर आप स्क्रब का इस्तेलाम करते हैं तो मार्केट से खरीदकर नहीं बल्कि घर भी स्क्रब बनाएं और उसका इस्तेमाल करें.

Skin Care Tips: इन 6 घरेलू उपायों से चमक जाएगी आपकी स्किन!

Winter Skin Care Tips: सर्दियों में आप बाजार से खरीदे गए प्रोडक्ट्स की बजाए घरेलू नुस्खों को आजमा सकते हैं

3. मॉइस्चरॉइज करना न भूलें:

सर्दियों के मौसम में त्वचा अपनी नमी खो देती है. इसलिए जरूरी है कि उसकी नमी बरकरार रखी जाए. चमकती त्वचा के लिए मॉइस्चरॉइजिंग जरूरी है. अतिरिक्त देखभाल और कंडिशनिंग आपको सर्दियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है.

Skin Care Tips: चेहरे पर दाग, मुहांसे, झुर्रिया कर रही हैं परेशान तो आजमाएं ये घरेलू नुस्खा

3. नहाने में बरतें सावधानी:

ठंड में अक्‍सर लोग तेज गर्म पानी से नहा लेते हैं. इससे स्किन में ड्राईनेस काफी बढ़ जाती है. इसलिए हमेशा गुनगुने पानी से नहांए. नहाने के तुरंत बाद स्किन पर कोई मॉस्‍चराइजर लगाएं.

हेल्दी स्किन के लिए नारियल, हल्दी, अनानास, केले के जानें फायदे

4. त्वचा पर उबटन लगाएं:

साबुन, त्‍वचा को ड्राई कर सकते हैं. सर्दियों के मौसम में इससे स्किन और ज्‍यादा ड्राई हो जाती है. आप घर उबटन बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं. उबटन से डेड स्किन सेल्‍स निकलते हैं और साथ ही चेहरे को पोषण भी मिलता है.

केले के छिलके को फेंके नहीं! जानें स्किन और दांत के साथ-साथ कई और फायदे

5. बादाम के तेल का करें प्रयोग:

रात को सोते समय बादाम का तेल लगाएं लगाएं. सुबह उठने पर आप पाएंगे कि त्वचा में अब भी मॉस्‍चर है. स्किन को इससे पोषण मिल सकता और आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है.

आंवला के फायदे, जानें कैसे करें इसका इस्तेमाल?

6. मलाई और गुलाब जल देगा लाभ:

फटे होंठ और स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, रोज सोने से पहले मलाई में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाएं और इससे चेहरे की मसाज करें. फिर सूखने पर धो दें. इससे काफी फायदा होगा.

विटामिन डी की कमी के लक्षण आपके स्किन पर आएंगे नजर, जानिए कैसे पाएं इससे निजाद

7. स्किन के लिए नारियल है असरदार

सर्दियों में रोजाना नारियल के तेल से मालिश करने से भी त्वचा में कोमलता और निखार आ सकता है.

Skin Care: वो 5 एंटी एजिंग फूड जो आपकी स्किन के लिए हैं बेहद फायदेमंद...

और खबरों के लिए क्लिक करें

चेहरे पर जले के निशान होंगे दूर, काम आएगा 'सिलिकॉन मास्क'...

Benefits Of Fenugreek: हरी और कसूरी मेथी के 5 फायदे, जो देंगे सेहत को बेहतर कायदे...

Basil Seeds Benefits: सब्जा बीज के 5 फायदे, जिन्हें जानना जरूरी है!

Benefits of Raw Papaya: दवा से कम नहीं <b>कच्चा पपीता</b>, होते हैं कई फायदे

अदरक के फायदे: क्या आप जानते हैं अदरक के इन 8 फायदों के बारे में

बदलते मौसम का न पड़े त्वचा पर असर, रखें ध्यान...

आपके घर में बैठा है ये हत्यारा, कैसे बचें इससे...

चेहरे पर साबुन लगाने के ये होते हैं नुकसान, भूलकर भी न करें इस्तेमाल