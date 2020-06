Worst Food For Immunity: इन 5 चीजों का सेवन करने से कमजोर होता है इम्यून सिस्टम, आज से ही अपनी डाइट से करें दूर!

Worst Food For Immunity: कमजोर न हो इम्यून सिस्टम आज से ही इन 5 चीजों का सेवन कर दें बंद!

Foods To Avoid Weak Immune System: दुनियाभर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दौड़ चल रही है. ये लाजमी भी है कि जिस तरह की बीमारियां चल रही हैं उसके हिसाब से इम्यून सिस्टम (Immune System) को मजबूत करना जरूरी है. लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपाय (Remedies For Increase Immunity) तलाश रहे हैं और घर पर ही रहकर इम्यूनिटी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. इम्यूनिटी बढ़ाने के घरेलू नुस्खे (Home Remedies For Increase Immunity) भी काफी कारगर हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके (Ways To Increase Immunity) तो अपना रहे हैं लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजों का भी सेवन कर रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर (Weak Immune System) कर सकते हैं. इम्यूनिटी कमजोर करने वाले फूड्स (Foods With Weak Immunity) भी एक फेक्टर है.