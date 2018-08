ब्रिटनी स्पीयर्स ने परफॉर्मेंस से मचाया ऐसा धमाल, वीडियो शेयर करके बोलीं- आग लगा डाला...

खास बातें ब्रिटनी स्पीयर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस 'पीस ऑफ मी टूर' पर ब्रिटनी जर्मनी के बर्लिन में मचाया धमाल

हॉलीवुड की मशहूर सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स इन दिनों 'पीस ऑफ मी' (Piece Of Me) टूर इवेंट के लिए दुनिया के कई हिस्सों में जाकर स्टेज परफॉर्मेंस दे रही हैं. ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वह 'पीस ऑफ मी टूर' के दौरान स्टेज पर अपने ही पॉपुलर गानों पर डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं. ब्रिटनी ने यह परफॉर्मेंस जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दिया है. ब्रिटनी स्पीयर्स का ही साल 2009 में गाया हुआ गाना 'पीस ऑफ मी' काफी पॉपुलर हुआ था. इस गाने को यूट्यूब पर अब तक 104 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं.ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपना वीडियो सोशल अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे क्रू मेंबर्स ने कल रात बर्लिन ने आग लगा डाला. इस टूर पर नए गानों पर परफॉर्मेंस देने में काफी मजा आया.' बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान जिस तरह 'दबंग टूर' के लिए देश-विदेश में जाकर परफॉर्म करते हैं. उसी तरह हॉलीवुड सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स भी 'पीस ऑफ मी' (Piece Of Me) पर कई देशों में जाकर स्टेज परफॉर्मेंस देती हैं. फिलहाल ब्रिटनी के गानों का क्रेज पूरी दुनिया में देखा गया है.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Aug 7, 2018 at 9:04am PDT

बता दें, अमेरिकन सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स का पूरा नाम ब्रिटनी जीन स्पीयर्स है. मिसिसिपी में जन्मी और लुइसियाना में बड़ी हुईं स्पीयर्स सबसे पहले 1992 में 'स्टार सर्च' प्रोग्राम में एक कंटेस्टेंट के तौर पर नेशनल टेलीविज़न पर दिखाई दी थी. इसके बाद वह 1993 से 1994 तक डिज़्नी चैनल (Disney Channel) की टेलीविज़न सीरीज 'द न्यू मिकी माउस क्लब' अपनी एक्टिंग जारी रखा. साल 1999 में ब्रिटनी ने अपना पहला एल्बम 'बेबी वन मोर टाइम' को रिलीज किया. फिर अगले ही साल 2000 में रिलीज़ हुए उसी का दूसरा एल्बम 'ऊप्स!... आइ डिड इट अगेन' से खूब पॉपुलैरिटी मिली और इसके बाद वह धीरे-धीरे पूरे दुनिया में 'पॉप आइकॉन' के रूप में छा गईं.