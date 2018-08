Video: कमरे में अकेले सो रही थी ये सिंगर, लड़कों ने सुंघाया कुछ ऐसा, उठकर भागीं...

खास बातें वर्ल्ड फेमस सिंगर हैं ब्रिटनी स्पीयर्स वायरल हुआ ये मजेदार वीडियो वर्ल्ड टूर कर रही हैं ब्रिटनी

अमेरिकी सिंगर डांस और एक्ट्रेस ब्रिटनी स्पीयर्स (Britney Spears) दुनिया भर में अपनी गायकी और स्टाइल की वजह से खास पहचान रखती हैं, और सोशल मीडिया पर अकसर अपने मजेदार वीडियो भी शेयर करती रहती हैं. ब्रिटनी स्पीयर्स इन दिनों 'पीस ऑफ मी' (Piece Of Me) टूर के लिए दुनिया के कई हिस्सों में परफॉर्मेंस दे रही हैं. ब्रिटनी स्पीयर्स के इसी टूर का एक बहुत ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे बहुत ही शांति से सोती नजर आ रही हैं. हालांकि उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने जाना है. उनकी नींद को लेकर क्रू परेशान है. फिर क्रू के मेल मेंबर्स कुछ ऐसा करते हैं कि ब्रिटनी उठकर खड़ी हो जाती हैं. इस वीडियो को 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया है. इस वीडियो में ब्रिटनी अपनी परफॉर्मेंस से पहले रूम में बहुत ही चैन से सो रही है. जब क्रू के सारे मेंबर्स आकर उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं तो वे जागती नहीं हैं. फिर वे दिमाग लगाते हैं और आइसक्रीम लेकर आते हैं. आइसक्रीम को ब्रिटनी स्पीयर्स की नाक के पास लाया जाता है, और वह खुशबू सुनकर एकदम से खड़ी हो जाती हैं. ब्रिटनी स्पीर्यस हाथ में आइसक्रीम आते ही खुशी से दीवानी हो जाती हैं. ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपनी इस पोस्ट के साथ लिखा हैः "कई बार आपको जागने के लिए सिर्फ एक आइसक्रीम की जरूरत होती है!!! शोटाइम!!! पीस ऑफ मी..." 36 वर्षीया ब्रिटनी स्पीयर्स अपने इस टूर के जरिये पुराने जादू को हासिल करने की कोशिश कर रही है. ब्रिटनी ने बहुत ही कम उम्र से सिंगिंग और परफॉर्म करना शुरू कर दिया था. Baby One More Time और Oops!... I Did It Again उनकी सुपरहिट एल्बम हैं. लेकिन उनका ये वीडियो भी कम मजेदार नहीं है.