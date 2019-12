पीएम मोदी ने जीडीपी को लेकर कही यह बात तो हॉलीवुड सुपरस्टार बोले- अर्थव्यवस्था की रीढ़...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बीते शुक्रवार को अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में आए उतार-चढ़ाव पर अपना रिएक्शन दिया. पीएम मोदी ने पहले की सरकारों के मैको इकॉनोमिक डेटा का हवाला देते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूती के साथ फिर सुधार आएगा. उद्योग मंडल एसोचैम के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा था कि पिछली सरकार में एक तिमाही में जीडीपी विकास दर 3.5 फीसदी तक गिर गई थी और अन्य मैक्रो संकेतक समान रूप से निराशाजनक थे. अब इस पर हॉलीवुड सुपरस्टार जॉन क्यूसैक (John Cusack) ने रिएक्शन दिया है, जो खूब सुर्खियों में है.

नेहा कक्कड़ 'पूछदा ही नहीं' गाने पर यूं झूमकर नाचीं, खूब देखा जा रहा Video

Demonetization

Took a baseball bat to the spine of the economy -

The newest Nuremberg style citizen test - is equally insane

free_thinker: Is he talking about the same country that we know he is the Prime Minister of? https://t.co/qMbrog4YMk”