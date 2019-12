Jumanji The Next Level Box Office Collection Day 1: ड्वेन जॉनसन की फिल्म ने ली बंपर ओपनिंग, कमाए इतने करोड़

खास बातें 'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल' की बंपर ओपनिंग भारत में फिल्म ने पहले दिन कमाए इतने करोड़ दुनियाभर में फिल्म कर रही है बंपर कमाई

Jumanji The Next Level Box Office Collection Day 1: दुनिया के सबसे महंगे एक्टर में से एक ड्वेन जॉनसन (Dwayne Johnson) की फिल्म 'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल' (Jumanji: The Next Level) ने रिलीज होने के साथ ही तहलका मचा दिया है. इस फिल्म ने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस (Jumanji The Next Level Box Office Collection) पर बंपर ओपनिंग ली है. 'द रॉक' (The Rock) के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन की फिल्म ने भारत में भी धमाल मचाते हुए पहले दिन 6 करोड़ से ऊपर की कमाई कर डाली है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है.

'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल' (Jumanji: The Next Level) की पहले दिन की कमाई की जानकारी फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट कर दी है. इस फिल्म के क्रेज को देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे वीकेंड पर यह फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर सभी को हैरान कर सकती है. हॉलीवुड की एक्शन और रोमांच से भरपूर फिल्में देखने वाले फैन्स के लिए 'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल' मजेदार फिल्म है. इस फिल्म में अगर एक्टिंग की बात करें तो ड्वेन जॉनसन (Dwayne Johnson) बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं करते हैं लेकिन कैरन गिलन को स्क्रीन पर देखना वाकई काफी मजेदार है.

'जुमांजीः द नेक्स्ट लेवल' (Jumanji: The Next Level) की कहानी स्पेंसर, बेथनी, फ्रिज और मार्था की है. जो जुमांजी गेम की तरफ भी कभी न देखने का फैसला लेते हैं. लेकिन सब लोग जब छुट्टियों पर आते हैं तो उन्हें स्पेंसर कहीं नहीं मिलता है. बस फिर क्या है स्पेंसर के दोस्त समझ जाते हैं कि स्पेंसर कहां होगा. और इस तरह फिर से चारों गेम में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार टीनेजर्स की दुनिया में उनके बुजुर्ग भी नजर आने वाले हैं. दिलचस्प यह है कि गेम में पहुंचते ही, हर किसी का किरदार बदल जाता है, और बॉडी एक्सचेंज होता है. इस तरह डायरेक्टर जैक कासडन ने Jumanji 2 में गेम की पुरानी कहानी को ही गढ़ने की कोशिश की है. हालांकि फिल्म के सीन हॉलीवुड की कई फिल्मों से इंस्पायर लगते हैं और कहानी में बहुत ज्यादा नयापन भी नहीं है.

