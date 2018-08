Independence Day 2018 Live Updates: लाल किला पहुंचे पीएम मोदी, कुछ देर में देश को करेंगे संबोधित

72nd Independence Day 2018 Celebration LIVE UPDATES:

Congress President Rahul Gandhi, Congress leader Ghulam Nabi Azad and Union Minister Nitin Gadkari at #RedFort in Delhi. #IndiaIndependenceDaypic.twitter.com/AKdUgwPEm2 — ANI (@ANI) August 15, 2018

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at Red Fort, to address the nation shortly. #IndependenceDayIndiapic.twitter.com/gPvCAgNb7o — ANI (@ANI) August 15, 2018

Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat #IndependenceDayIndiapic.twitter.com/Yko8pgJlUX — ANI (@ANI) August 15, 2018

Former Prime Ministers Manmohan Singh & HD Deve Gowda, Union Minister JP Nadda & BJP leader LK Advani at the Red Fort. #IndependenceDayIndiapic.twitter.com/HRYgZlEkNJ — ANI (@ANI) August 15, 2018

Independence Day greetings to the people of India. Jai Hind! #IndependenceDayIndia

Advertisement

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं! जय हिंद! — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2018

Delhi: Visuals from the Red Fort. Prime Minister Narendra Modi to address the nation shortly. pic.twitter.com/xyaRt1FUs8 — ANI (@ANI) August 15, 2018

आज 72वां स्वतंत्रता दिवस है ( Independence Day 2018 ) और आज पूरे देश में जश्न का माहौल है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) आज लाला किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे. 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से यह आखिरी भाषण होगा. ऐसे में देखा जाए तो पूरे देश की नज़र पीएम मोदी के भाषण पर टिकी है का आखिर आज पीएम मोदी क्या नया कुछ कहते हैं और देश को क्या सौगात देते हैं. प्रधानमंत्री के भाषण में काफी कुछ खास हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम अपने संबोधन में सरकार की कई नई योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार सुबह ट्विटर के जरिए देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली एनसीआर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती हुई है. इस मौके पर दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस सघन जांच अभियान चला रही है. दिल्ली-फरीदाबाद बॉर्डर पर भी पुलिसकर्मी वाहनों की जांच में लगे दिखे.-कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लाल किला पर पहुंच चुके हैं.- पीएम मोदी ने लाल किले से लोगों का अभिवादन किया.- पीएम मोदी लाल किला पहुंचे. कुछ देर में देश को करेंगे संबोधित- पीएम नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी.- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देव गौड़ा, केंद्रीय मंत्री जेपी नडड्डा, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी लाल किले पर पहुंच चुके हैं.- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासिोयं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.- अब से कुछ ही देर में लाल किले से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे.-स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की तस्वीरदेश के 72वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, ‘आज हम अपने इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो अपने आप में बहुत अलग है. आज हम कई ऐसे लक्ष्यों के काफी क़रीब हैं, जिनके लिए हम वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं.’ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि देश एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है, ऐसे में ध्यान भटकाने वाले मुद्दों में उलझने और निरर्थक विवादों में पड़ने की बजाए सभी को एकजुट होकर ग़रीबी, अशिक्षा और असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. पीएम मोदी की ओर से दिया जाने वाला भाषण गूगल के होमपेज (मुख्य पृष्ठ) पर उपलब्ध होगा. इंटरनेट पर मोदी के भाषण के सीधे प्रसारण (लाइवस्ट्रीमिंग) के लिए प्रसार भारती ने अमेरिकी कंपनी गूगल के साथ गठजोड़ किया है. .