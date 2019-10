मुबंई के आरे कॉलोनी के जंगल से पेड़ों की कटाई पर भड़के आदित्य ठाकरे, कहा- केंद्र सरकार को तो अब...

मुंबई स्थित आरे कॉलोनी के जंगल से पेड़ों की कटाई को लेकर शिवेना नेता आदित्य ठाकरे ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आदित्य ठाकरे ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अगर आरे कॉलोनी के जंगल की चिंता नहीं है तो उन्हें पर्यावरण बचाने को लेकर भी नहीं बोलना चाहिए. उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आरे कॉलोनी के लोगों के साथ हमारे शिवसैनिक खड़ें हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुबंई मेट्रो मुंबईवासियों को अपराधी की तरह क्यों देख रही है और उनकी मांग को क्यों नहीं सुन रही.

There's no point for the Central government ministry of climate change to exist, or to speak about plastic pollution when the @MumbaiMetro3 senselessly destroys the Aarey vicinity. This ego battle taken up by Metro 3 is destroying the purpose of making it.