असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- मुसलमान हिंदुस्तान में है तो कांग्रेस की मेहरबानी पर नहीं बल्कि...

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है. AIMIM के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पेज पर एक पोस्टर शेयर किया गया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के बयान के साथ तस्वीर में साझा किया गया है. इस पोस्टर में औवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में मौजूद मुसलमान कांग्रेस के मेहरबानी पर नहीं बल्कि बाबा साहेब (डॉ. भीमराव अंबेडकर) और अल्लाह की मेहरबानी से है. बुधवार को शेयर किए गए इस पोस्टर को हिंदी के साथ-साथ उर्दू में भी शेयर किया गया है.

"Muslims are not alive due to Congress' mercy on us for 70 years, rather we are alive because of the Constitution and by the grace of God." - @asadowaisipic.twitter.com/ohXEJk12KN