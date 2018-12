'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर चढ़ा सियासी पारा, अनुपम खेर बोले- राहुल जी को तो कार्यकर्ताओं को डांट लगानी चाहिए

फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही अब विवाद गहराता दिख रहा है. इस फिल्म के ट्रेलर के सामने आने के बाद कांग्रेस इस फिल्म को बीजेपी का एजेंडा करार दे रही है, वहीं महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने रिलीज से पहले फिल्म दिखाए जाने की मांग की है. फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर हो रहे विरोध के बाद मुख्य अभिनेता अनुपम खेर का कहना है, "जितना ज़्यादा वे (कांग्रेस नेता) विरोध करेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रचार फिल्म को हासिल होगा. पुस्तक वर्ष 2014 से बाज़ार में है, तब से अब तक तो कोई विरोध नहीं किया गया, सो, फिल्म भी उसी पर आधारित है."

अनुपम खेर ने कहा, "उनके (कांग्रेस के) नेता पर फिल्म बनी है, उन्हें खुश होना चाहिए. आपको भीड़ लेकर भेजनी चाहिए, फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उसमें डायलॉग हैं, जैसे 'मैं देश को बेचूंगा.', जिससे लगता है कि कितने महाने हैं मनमोहन सिंह जी."

महाराष्ट्र युवक कांग्रेस द्वारा फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (#TheAccidentalPrimeMinister) को लेकर आपत्ति जताने पर अनुपम खेर ने कहा, "हाल ही में (कांग्रेस अध्यक्ष) राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ा था, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) पर उन्होंने बोला था, तो मैं समझता हूं उनको डांटना चाहिए उन लोगों को कि आप गलत बात कर रहे हो."

