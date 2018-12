फिल्म 'The Accidental Prime Minister' पर कांग्रेस बोली- यह बीजेपी का गेम, मोदी के मंत्री ने कहा- 'फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन'

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का ट्रेलर जारी होते ही विवाद शुरू हो गया है. महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने नोटिस जारी मांग की है कि फिल्म के रिलीज करने से पहले उसे दिखाई जाए. वहीं अब इस ट्रेलर को बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी शेयर कर दिया गया है और अब इसको लेकर प्रतिक्रिया तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने कहा है कि यह बीजेपी का गेम है. उनको (बीजेपी) पता है कि पांच साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए अब वह ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की तरकीबें अपना रहे हैं. वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बीजेपी की ओर से शेयर की गए इस ट्रेलर पर कहा है क्या अब हम फिल्म के लिए शुभकामना भी नहीं दे सकते हैं. कांग्रेस हमेशा से ही आजादी की पक्षधर रही है. लेकिन अब वह क्यों सवाल उठा रही है. वहीं फिल्म में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर ने महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की ओर से दिए गए नोटिस पर कहा है कि उन्होंने हाल ही में राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ा था, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसन पर उन्होंने बोला था. मुझे लगता है कि उनको बता देना चाहिए उन लोगों को कि आप गलत बात कर रहे हो.

फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

Riveting tale of how a family held the country to ransom for 10 long years. Was Dr Singh just a regent who was holding on to the PM's chair till the time heir was ready? Watch the official trailer of #TheAccidentalPrimeMinister, based on an insider's account, releasing on 11 Jan! pic.twitter.com/ToliKa8xaH — BJP (@BJP4India) December 27, 2018

'The Accidental Prime Minister' फिल्म के ट्रेलर को BJP ने कांग्रेस के खिलाफ यूं बनाया 'सियासी हथियार'

आपको बता दें कि‘ द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म 11 जनवरी में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म एक ही साथ हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी. इस फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी संजय बारू की इसी नाम से लिखी गई किताब पर आधारित है. फिल्म के निर्देशक गुट्टे ने बताया कि ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' की शूटिंग मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में की गई है लेकिन इसके बाद फिल्मनिर्माता ने इसे एक ही साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज करने का निर्णय लिया. उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘यह फिल्म एक प्रधानमंत्री के कार्यालय की कहानी है और इसका ताल्लुक पूरे देश से है तो हम जहां तक संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं. हम इसे सिर्फ हिंदी के दर्शकों तक ही सीमित नहीं कर रहे हैं.''

The Accidental Prime Minister Trailer: मनमोहन सिंह की फिल्म में सोनिया गांधी को बनाया 'विलेन', देखें Video

किसने क्या कहा

कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया का बयान : यह बीजेपी का खेल



PL Punia, Congress MP on #TheAccidentalPrimeMinister trailer tweeted from BJP handle: This is a BJP game, they know 5 years are about to complete and they have nothing to show to the people so they are using these tactics to divert attention. pic.twitter.com/Vcc7mkYfo9 — ANI (@ANI) December 28, 2018

केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की प्रतिक्रिया : क्या हम फिल्म के लिए शुभकामना भी नहीं दे सकते

I&B Minister Rajyavardhan Singh Rathore on #TheAccidentalPrimeMinister trailer tweeted from BJP handle: Can't we extend our wishes for a film? Congress has been all for freedom, why is it questioning that freedom now? pic.twitter.com/09KIwguFYz — ANI (@ANI) December 28, 2018

अनुपम खेर का बयान : उनके नेता पर फिल्म बनी है उन्हें (कांग्रेस) खुश होना चाहिए

Anupam Kher on #TheAccidentalPrimeMinister: Un ke (Congress) neta pe film bani hai, they should be happy, aapko bheed lekar bhejni chahiye film dekhne ke liye, kyunki dialogues hain usme jaise ki “ main desh ko bechunga?” jis se lagta hai ki kitne mahaan hain Manmohan Singh Ji pic.twitter.com/N7YZ7SN5D6 — ANI (@ANI) December 28, 2018

अध्यक्ष राहुल गांधी ने फहराया झंडा, काटा केक​