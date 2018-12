'The Accidental Prime Minister' फिल्म के ट्रेलर को BJP ने कांग्रेस के खिलाफ यूं बनाया 'सियासी हथियार'

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन पर आधारित फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और इसे लेकर विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है. एक ओर जहां कांग्रेस का यूथ विंग इस फिल्म की रिलीज से पहले देखने की मांग कर रहा है, वहीं बीजेपी ने इस फिल्म के ट्रेलर को कांग्रेस पर हमला बोलने का राजनीतिक हथियार बना लिया है. गुरुवार को द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर लॉन्च हुआ. इस ट्रेलर को बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर न सिर्फ फिल्म का एक तरह से प्रचार किया है, बल्कि बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है.

The Accidental Prime Minister Trailer: मनमोहन सिंह की फिल्म में सोनिया गांधी को बनाया 'विलेन', देखें Video

बीजेपी ने 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का ट्रेलर ट्वीट कर लिखा- इस ट्रेलर की कहानी बताती है कि कैसे एक परिवार ने दस सालों तक देश को बंधक बनाकर रखा. क्या डॉ मनमोहन सिंह सिर्फ इसलिए तब तक पीएम की कुर्सी पर बैठे थे, जब तक उनका राजनीतिक उतराधिकारी तैयार न हो जाए? देखें इनसाइडर्स अकाउंट पर आधारित द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर, जो 11 जनवरी को रिलीज हो रही है.

Riveting tale of how a family held the country to ransom for 10 long years. Was Dr Singh just a regent who was holding on to the PM's chair till the time heir was ready? Watch the official trailer of #TheAccidentalPrimeMinister, based on an insider's account, releasing on 11 Jan! pic.twitter.com/ToliKa8xaH