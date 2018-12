फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म का ट्रेलर इस समय चर्चा में है. यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पर बनी इस फिल्म को लेकर विवाद तय माना जा रहा है. फिल्म का ट्रेलर जारी होने के बाद महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने नोटिस दिया है कि बिना उसको दिखाए फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए. आपको बता दें कि यह फिल्म पत्रकार संजय बारू की किताब 'The Accidental Prime Minister' पर आधारित है. संजय बारू 10 साल तक यूपीए कार्यकाल में प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार पर कंट्रोल तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के हाथ में नहीं था. वहीं जब इस फिल्म को लेकर पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया देने से इनकार दिया है.

#WATCH Former Prime Minister Dr.Manmohan Singh evades question on the film #TheAccidentalPrimeMinisterpic.twitter.com/IkYeNibGSj