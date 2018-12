NDA में 'नाराज' अपना दल की अनुप्रिया पटेल बोलीं: हार से सबक ले बीजेपी, SP-BSP गठबंधन हमारे लिए चुनौती

एनडीए में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) को देखते हुए खींचतान का दौर जारी है. भारतीय जनता पार्टी पर लगातार उसकी सहयोगी पार्टियां कई मुद्दों को लेकर प्रेशर बनाती दिख रही है. राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बाद लगातार बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने दबाव बनाया. पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर एनडीए से किनारा किया, फिर रामविलास पासवान की लोजपा ने सीटों को लेकर बीजेपी से अपनी मांगें मनवाई. और अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल भी योगी सरकार से उपेक्षा का आरोप लगाकर बीजेपी को निशाने पर ले रही है. गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यूपी में सपा और बसपा का गठबंधन हमारे लिए चुनौती है.

BJP को मिलेगा एक और झटका? अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम छोड़ लौटीं दिल्ली, 'अपना दल' सरकारी कार्यक्रम में नहीं लेगा हिस्सा

अपना दल अध्यक्ष आशीष पटेल के बयान पर केंद्रीय मंत्री तथा अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा, ''BJP को हालिया पराजयों से सबक सीखना चाहिए. SP-BSP गठबंधन हमारे लिए चुनौती है... मेरी पार्टी के अध्यक्ष पार्टी का विचार व्यक्त कर चुके हैं, और मैं उससे सहमत हूं..."

Anupriya Patel, Union Minister and Apna Dal leader on party president Ashish Patel's statement 'BJP should learn from recent losses. SP-BSP alliance is a challenge for us': My party president has already expressed the party's view and I stand by it pic.twitter.com/u5DQEBIOV0