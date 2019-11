महाराष्ट्र में NCP को समर्थन देने पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा- पहले निकाह होगा उसके बाद ही तो बेटा या बेटी...

महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार बनाएगी या नहीं इसका फैसला कांग्रेस के फैसले पर निर्भर कर रहा है. इन सब के बीच राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने NCP को समर्थन देने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पहले निकाह होगा, उसके बाद सोचेंगे की बेटा होगा या बेटी होगी. अभी तक निकाह ही नहीं हुआ. इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि हम किसी भी हालत में शिवसेना या बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार का समर्थन नहीं करेंगे.

Asaduddin Owaisi,AIMIM on being asked,"if there is a scenario of NCP Chief Minister (in Maharashtra) then what will be your party's stand": Pehle nikaah hoga, uske baad sochenge ki beta hoga ya beti hogi. Abhi toh nikaah hi nahi hua. Nothing to consider. Yeh sab khel ho raha hai. https://t.co/CEzPzriyOR

मुझे इस बात की खुशी है कि अब एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना को समर्थन देने जा रहे हैं. इससे आम जनता को तो पता चल जाएगा कि आखिर किसने किसका वोट काटा.

Asaduddin Owaisi,AIMIM: We will neither support a BJP led Govt nor a Shiv Sena led Govt, we reiterate our stand.I am happy now if Congress-NCP are supporting Shiv Sena,people will know who was cutting whose votes and who was colluding with whom. #Maharashtrapic.twitter.com/Z2AXrTqu0O