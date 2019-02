पुलवामा आतंकी हमला: BJP का कांग्रेस पर पलटवार, पीएम मोदी की अगुवाई में देश न झुकेगा, न रुकेगा

पुलवामा आतंकी हमले को लेकर (Pulwama terror Attack) कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर BJP ने पलटवार किया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सवाल पूछना जानती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता देश के आर्मी चीफ पर घटिया इलजाम लगाते हैं, राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, लेकिन लंदन में अपने नेता द्वारा देश की चुनाव प्रक्रिया को गलत बताने पर सवाल नहीं उठाते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच और हमारी सोच में बुनियादी अंतर है. हम सभी मंत्री, वीर शहीदों के अंतिम संस्कार में पहुंचे, लेकिन हमारा मानना है कि देश रुकना नहीं चाहिए और विकास कार्य लगातार चलते रहने चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा की कृप्या सेना का मनोबल तोड़ने का काम न करें. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भाव अलग-अलग होंगे, लेकिन इमरान खान और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के स्वर एक ही हैं. आज पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही होंगी कि जो बात इमरान खान ने की, वही हमारे यहां का मुख्य विपक्षी दल कर रहा है.

RS Prasad: Rahul Gandhi asks for an evidence of the surgical strikes but does not ask for any evidence when man of a questionable character in London in the presence of Kapil Sibal questions India's elections. What can we expect from them? pic.twitter.com/0ih4rjmQ97