कोरोना वायरस के चलते चीन से केरल आए 80 लोगों पर रखी जा रही है नजर

खास बातें केरल में 80 लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर रखी जा रही नजर ये सभी लोग हाल ही में चीन से वापस लौटे हैं 73 लोगों को घर पर निगरानी में रखा गया है

पिछले कुछ दिनों में चीन से केरल आए 80 लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी नजर रखे हुए हैं. करीबी निगरानी में देखा जा रहा है कि कहीं ये लोग कोरोना वायरस से तो प्रभावित नहीं हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि बुखार, जुकाम के लक्षण वाले सात लोगों का राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार चल रहा है. इसके अलावा 73 लोगों को घर पर निगरानी में रखा गया है. ये सभी लोग चीन से आए थे.

बहरहाल, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की एक सूचना में कहा गया है कि शुक्रवार को हवाई अड्डे पर 24 यात्रियों की जांच हुई लेकिन कोई भी संदिग्ध मामला नहीं मिला. अधिकारियों के मुताबिक, एर्नाकुलम जिले में अस्पतालों में दो लोगों को निगरानी में रखा गया है. घर पर जिन लोगों की निगरानी रखी जा रही है, सरकार ने उन लोगों को चीन से आने के 28 दिनों तक घर में ही रहने को कहा है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन्हें अपने प्रियजनों से भी नहीं मिलने को कहा है. किसी भी तरह के लक्षण की स्थिति में तुरंत अधिकारियों को अवगत कराने को कहा गया है.

कोरोना वायरस क्या है? (What is Novel Coronavirus)

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना वायरस सी-फूड से जुड़ा है. कोरोना वायरस विषाणुओं के परिवार का है और इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं. यह वायरस ऊंट, बिल्ली तथा चमगादड़ सहित कई पशुओं में भी प्रवेश कर रहा है. दुर्लभ स्थिति में पशु मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं. इस वायरस का मानव से मानव संक्रमण वैश्विक स्तर पर कम है.

कोरोना वायरस क लक्षण? (Novel Coronavirus Symptoms)

कोरोना वायरस के मरीजों में आमतौर पर जुखाम, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बुखार जैसे शुरुआती लक्षण देखे जाते हैं. इसके बाद ये लक्षण निमोनिया और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं.

कोरोना वायरस से बचाव

ये वायरस जहां फैल रहा है सबसे पहले वहां जाने से बचें. अगर आप ऐसी जगह के आप-पास हैं तो इस वायरस से बचने के लिए नीचे दिए तरीकों को अपना सकते हैं...

1. अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं. अगर साबुन ना हो तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें.

2. अपनी नाक और मुंह को कवर करके रखें.

3. बीमार लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं. उनके बर्तन का इस्तेमाल ना करें और उन्हें छुए नहीं. इससे मरीज और आप दोनों ही सुरक्षित रहेंगे.

4. घर को साफ रखें और बाहर से आने वाली चीज़ों को भी साफ करके ही घर में लाएं.

5. नॉन वेज खासकर सी-फूड खाने से बचें, क्योंकि कोरोना वायरल सी-फूड से ही फैला है.

कोरोना वायरस का इलाज (Coronavirus Treatment)

अभी तक कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है. इस वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने का काम वैज्ञानिक कर रहे हैं.

