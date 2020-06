चक्रवात तूफान: NDRF की टीमें मुंबई समेत संभावित इलाकों में तैनात, BMC ने इंडस्ट्रीज और अस्पतालों के लिए जारी किए निर्देश

बीएमसी ने मुंबई के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों पेट्रोकेमिकल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने सामानों और संसाधनों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं. इसके अलावा सभी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में अस्पतालों में बिजली आपूर्ति बधित नहीं होनी चाहिए, वह अपने जेनरेटरों व दूसरी व्यवस्थाओं को पूरी दुरुस्त रखें.

A cyclone is expected to hit western coast of Maharashtra on 3 June. All precautions are being taken to ensure zero casualty, including relocating people from unsafe localities. Citizens are requested to stay away from the sea & not stand under tree or pillar. #CycloneNisargapic.twitter.com/ECXz3og4pv