रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन किए

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) दो दिवसीय लेह (Leh) और जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के दौरे पर हैं. दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन किए. उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर थी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि सौभाग्यशाली हूं कि जम्मू कश्मीर की पवित्र गुफा श्री अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ. इस मौके पर उनके साथ CDS बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (Manoj Mukund Naravane) भी नजर आए.

Feeling extremely blessed after praying at Shri Amarnathji Holy Cave in Jammu and Kashmir.



बर्फ़ानी बाबा की जय! pic.twitter.com/Ib5jgLUpkt