दिल्ली में कोरोना के हालात पर हफ्ते में तीसरी बार अमित शाह की अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक

Delhi Coronavirus News: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 4 लाख 10 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 13 हजार से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के हालात बेहद गंभीर हैं. दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 56 हजार पार कर गया है और 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद देश में दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले हैं. इस बीच दिल्ली में कोरोना के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने अहम बैठक बुलाई है. बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) और अन्य आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे. बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हालात पर बीते एक हफ्ते में अमित शाह और केजरीवाल की बैठक हुई है.



Delhi: A meeting chaired by Union Home Minister Amit Shah, over COVID-19 situation, is underway at the Ministry of Home Affairs (MHA). Union Health Minister Dr Harsh Vardhan and Health Secretary Priti Sudan also present at the meeting. pic.twitter.com/uWrgIDU5oo