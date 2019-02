हमने पाक के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया, हमें एक मिग 21 का नुकसान, एक पायलट अब भी लापता: विदेश मंत्रालय

पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश के आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले (के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है. इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पाकस्तान की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम किया गया और हमने उनके एक फाइटर विमान को मार गिराया. हालांकि, इस एक्शन के दौरान हमें एक मिग 21 विमान का नुकसान हुआ. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम करने के दौरान हमें एक विमान का नुकसान हुआ. हमारा एक मिग 21 विमान नुकसान हो गया और एक पायलट भी लापता है.

​पाकिस्तान सरकार का दावा: हमने अपने एयरस्पेस से एलओसी के पार हमला किया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम अब भी अपने पायलट का पता लगाने में जुटे हैं. पाक का दावा है कि हमारे एक पायलट उसके कब्जे में है. हम पाकिस्तान के दावे की पड़ताल कर रहे हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना को भारतीय वायुसेना ने देखा और उसके बाद जवाबी हमला बोला. इस कार्रवाई में भारतीय वायुसेना के मिग 21 ने पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया. पाकिस्तान की तरफ ही पाकिस्तानी फाइटर विमान को आसमान से जमीन पर गिरते देखा गया. इस कार्रवाई में दुर्भाग्य से हमारा एक मिग 21 विमान खत्म हो गया. इस विमान का पायलट लापता है. पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमारा एक पालट उसके कब्जे में है. हम उसके दावों की पड़ताल कर रहे हैं.

#WATCH Raveesh Kumar, MEA: One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by Indian Air Force. In this engagement, we have lost one MiG 21. Pilot is missing in action. Pakistan claims he is in their custody. We are ascertaining the facts. pic.twitter.com/Bm0nVChuzF