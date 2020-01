सांसद गौतम गंभीर ने CM अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा- इन्हें तो अब झूठीवाल कहा जाना चाहिए!

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है.बुधवार को BJP के सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया. उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि जो लोग इतने सामर्थ्य नहीं हैं कि वह सुविधाओं के लिए पैसे दे सकें, उन्हें सुविधाओं मुफ्त में मिलनी चाहिए! इसमे कोई शक नहीं है. लेकिन उनका क्या जिन्होंने आम आदमी की तरह रहने की शपथ ली थी लेकिन अब सरकारी बंगला और गाड़ियों का सुख भोग रहे हैं. मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को झूठीवाल बुलाना चाहिए!!

Those who cannot afford should get the best services free of cost! No doubt about that!



But what would you do call a person who swore to remain an ‘AAM AADMl' but is now enjoying all perquisites - bungalows, cars and more



I guess such hypocrite is called a Jhootliwal!! pic.twitter.com/qSshtBNydQ