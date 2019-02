अरविंद केजरीवाल ने लगाई पीएम मोदी से गुहार: BJP का कार्यक्रम रद्द करें, पायलट को वापस लाने पर समय और ऊर्जा लगाएं

भारत और पाकिस्तान के मध्य कायम तनातनी के बीच पीएम मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये महासंवाद करेंगे. हालांकि, कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही भारत-पाकिस्तान के बीच की स्थिति का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इसे रद्द करने की मांग की है. आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से कहा है कि वे इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें और अपनी पूरी ऊर्जा और वक्त भारतीय पायलट की वापसी पर लगाएं. दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे देश भर के एक करोड़ से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं, वालंटियरों एवं अन्य विशिष्ट नागरिकों से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से महासंवाद करेंगे. यह संवाद एक चर्चा के रूप में पार्टी के सभी 14,000 मंडलों, 896 जिलों एवं महानगरों पर आयोजित किया जा रहा है. बीजेपी का दावा है कि यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी.

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के उस ट्वीट को रिट्वीट किया है, जिसमें इस कार्यक्रम की चर्चा है. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 'मैं पीएम से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को स्थगित करें. इस समय एक राष्ट्र के रूप में हमें भारतीय वायुसेना के पायलट को सुरक्षित वापस लाने के लिए अपनी सभी ऊर्जा और समय खर्च करने की आवश्यकता है और व्यापक तौर पर पाकि्तान से निपटने की जरूरत है.'

I wud urge the PM to postpone this. At this moment, we as a nation, need to spend all our energies and time to get the IAF pilot back safely andto sternly deal wid Pak. https://t.co/HKgBeqSe8a