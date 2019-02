ना'पाक' कोशिश पर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया ट्वीट, पीएम मोदी से पूछा- ये क्या से क्या हो गया?

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे गतिरोध पर पार्टी से नाराज चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया है. शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर के जरिए पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि आदर्णीय पीएम सर, ये क्या से क्या हो गया और वो भी 24 घंटों के भीतर. आगे उन्होंने लिखा कि वीरता और संकट की इस घड़ी में देश अब भी आपकी अगुवाई में आपके दिशा और निर्देशों की ओर देख रहा है. शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा हम सबके आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं. लेकिन हमारी चिंता है कि हमारा एक बहादुर पायलट उनके कब्जे में है.

IAF की कार्रवाई के बाद शत्रुघ्न सिन्हा बोले, प्रधानमंत्री जी आपको पूरा सपोर्ट

Honble PM Sir @narendramodi. "Ye kya se kya ho gaya?" And that too within 24 hours! The entire nation is still looking towards you for guidance, direction & leadership in this time of valour....and crisis.

We stand firmly behind you, but.....we are all aghast that our brave but