जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, IED का किया गया इस्तेमाल

जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अरिहल गांव में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है. हमले में आतंकियों ने IED का इस्तेमाल किया है. अभी तक हमले में घायल होने वाले जवानों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है. सूत्रों ने बताया कि वहां इनकाउंटर भी जारी है. बता दें कि पुलवामा के अरिहल गांव के पास 44 राष्ट्रीय राइफल्स का बख्तरबंद वाहन हमले की चपेट में आया है. रिपोर्ट की मानें तो हमले में सेना के कैस्पर वाहर को नुकसान पहुंचा है. बता दें कि बीते बुधवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने CRPF के गश्ती दल पर हमला किया था. इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे. दूसरी तरफ, जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया था. मालूम हो कि बीते फरवरी महीने में पुलवामा में ही CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे.

Jammu & Kashmir: An IED blast took place while a security forces' vehicle was moving in Arihal, Pulwama. Police at the spot ascertaining the facts. More details awaited. pic.twitter.com/GgKkSaym9u