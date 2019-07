International Tiger Day: बाघों की संख्या बढ़ने पर बोले पीएम मोदी- यह सफर 'एक था टाइगर' से 'टाइगर जिंदा है' तक पहुंचा, पर...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने सोमवार को अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 (International Tiger Day) जारी की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश आज दुनिया में बाघों के लिये सबसे सुरक्षित और सबड़े बड़े पर्यावास क्षेत्रों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार, देश में बाघों (International Tiger Day) की संख्या 2014 की 1400 से बढ़कर 2019 में 2977 हो गई है. पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 बाघों के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित पर्यावास में से एक है. विकास या पर्यावरण की चर्चा पुरानी है. हमें सहअस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सहयात्रा के महत्व को भी समझना होगा. प्रधानमंत्री (PM Modi) ने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन बनाना संभव है. हमारी नीति में, हमारे अर्थशास्त्र में, हमें संरक्षण के बारे में संवाद को बदलना होगा.

