पूर्व क्रिकेटर और योगी सरकार के मंत्री चेतन चौहान का बड़ा बयान, कहा- खिलाड़ी थे हनुमान जी, कारण भी बताया...

हनुमान जी की जाति (Lord Hanuman) को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान (Chetan Chauhan) ने बड़ा बयान दिया है. हालांकि चेतन चौहान ने उनकी जाति नहीं बताई है लेकिन उन्होंने उनसे जुड़े कई राज खोले हैं. बीते शनिवार को यूपी के अमरोहा में चेतन चौहान ने कहा, 'हनुमान जी कुश्ती लड़ते थे, खिलाड़ी भी थे, जितने भी पहलवान लोग हैं, उनकी पूजा करते हैं, मैं उनको वही मानता हूं, हमारे ईष्ट हैं, भगवान की कोई जाति नहीं होती. मैं उनको जाति में नहीं बांटना चाहता. दरअसल चेतन चौहान ने हनुमान जी को खिलाड़ी बताया है. इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताया था, तो बीजेपी विधायक बुक्कल नवाब उन्हें मुसलमान बता चुके हैं. वहीं, योगी कैबिनेट के एक और मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के हिसाब से हनुमान जी जाट समुदाय से थे.

