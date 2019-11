Maharashtra News: उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह का बदला समय, रविवार को नहीं अब इस दिन लेंगे शपथ

Maharashtra Govt News: शिवसेना (Shiv Sena) के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे. मंगलवार शाम को 'महा विकास अघाड़ी' ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया. इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की घोषणा की गई. उद्धव ठाकरे गुरुवार (28 नवंबर) को शपथ लेंगे. इससे पहले 1 दिसंबर यानी रविवार को शपथ ग्रहण की खबरें थीं. शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित किया जाएगा. शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) से जब यह पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को बुलाया जाएगा? जवाब संजय राउत ने कहा कि हां हम सभी को आमंत्रित करेंगे. हम अमित शाह (Amit Shah) जी को भी आमंत्रित करेंगे.

Swearing in ceremony of Uddhav Thackeray as Maharashtra Chief Minister preponed to 28th November. https://t.co/A6Ogff3ZJl