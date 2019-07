कांग्रेसी MLA के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व CM मनोहर पर्रिकर के बेटे बोले- यह मेरे पिताजी का रास्ता नहीं

विधानसभा में विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर के नेतृत्व में गोवा में 10 कांग्रेस विधायकों का समूह सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गया. 40 सदस्यीय सदन में अब भगवा पार्टी के विधायकों की संख्या 27 पर पहुंच गई है. इस पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने कहा है कि उनका पिताजी का यह रास्ता नहीं था. उत्पल ने कहा, 'मेरे पिताजी ने जो रास्ता चुना था, निश्चित तौर यह उससे अलग है. 17 मार्च को जब मेरे पिता का निधन हुआ, उसी दिन मुझे पता लग गया था कि उनका चुना हुआ रास्ता खत्म हो गया. लेकिन गोवा को इसके बारे में कल सीख मिली.'

Utpal Parrikar,BJP leader&elder son of late Goa CM Manohar Parrikar on '10 Congress MLAs merged with BJP in Goa': It's definitely different path from what my father had taken. I knew on Mar 17,when my father passed away,that it was end of that path.But Goans learnt about it y'day pic.twitter.com/eIaVHjwTmP