दुनिया जानती है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के क्या हालात हैं, हमें 'ज्ञान' न दें: भारत का पलटवार

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान पर पलटवार किया है और कड़े लहजे में कहा है कि 'पाकिस्तान कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है. मुझे लगता है कि इस मामले में सीख देने वाला पाकिस्तान आखिरी देश होना चाहिए. समावेशी समाज और विविधता को लेकर दुनिया और भारत को उससे सीखने की जरूरत नहीं है. हम और पूरी दुनिया जानती है कि देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है. बता दें कि यह बयान उस वक्तव्य पर आया है, जिसमें पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान में भारत से बेहतर अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार किया जाता है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है तो फिर वह पठानकोट और मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता है? वह प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को अब भी सहयोग कर रहा है. आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहा है. भारत के साथ वार्ता को लेकर इस्लामाबाद के बयान में कोई गंभीरता नहीं है.

