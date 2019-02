PM मोदी की डल झील सैर पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उड़ाया मजाक, जानें क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अपने जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान रविवार को श्रीनगर की डल झील (Dal Lake) की सैर की. पीएम मोदी सबसे पहले लेह में रुके, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और कुछ शैक्षणिक और पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. इसके बाद वे जम्मू चले गए, जहां उन्होंने कई एजुकेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए. इसके बाद सबसे आखिर में वह श्रीनगर गए, जहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया. इस दौरान वह कुछ देर के के लिए डल झील पर भी रुके. न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पीएम मोदी डल झील की सैर करते हुए दिख रहे हैं. नाव पर सैर के दौरान वह हाथ हिला रहे थे.

डल झील में सैर करते हुए पीएम मोदी के हाथ हिलाने पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti)ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर उनका मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि वह 'कश्मीर में काल्पनिक मित्रों' की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah)ने कहा कि 'यह हो ही नहीं सकता कि पीएम मोदी खाली झील की ओर हाथ हिलाएंगे.' वहीं कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने पीएम मोदी की डल झील की सैर की एक तस्वीर लगाई है और उसके साथ कैप्शन लिखा है, 'पहाड़ों की ओर हाथ हिलाते हुए.' बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के खिलाफ अलगाववादियों ने पूरी तरह से बंद का ऐलान किया था.

For the those who are asking , the is for BJPs countless imaginary ‘friends' in Kashmir. https://t.co/l0YPq2oiVy

This camera person has done the Hon PM a huge disservice by not showing all the people furiously waving back because there is no way the PM would be waving at an empty lake. https://t.co/YJoEfX8DJ3