बालाकोट हमले को लेकर पीएम मोदी पर महबूबा मुफ्ती का हमला, कहा- कुर्सी बचाने के लिए....

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है. उन्होंने (Mehbooba Mufti) बालाकोट हमले को लेकर मंगलवार को एक ट्वीट किया. महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट कर कहा कि आज के जमाने में देशभक्ति कुर्सी बचाने के लिए जरूरी है. उन्होंने (Mehbooba Mufti) अपने ट्वीट में बॉलीवुड की एक फिल्म का वीडियो भी डाला है. जिसमें दो कलाकार आपस में यही बात कर रहे हैं कि वह किस तरह से देशभक्ति के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं.बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है.

How prescient. Aaj kay zamane main desh bhakti kursi bachanay ke liye zaruri hai. FYI nationalism , racism & propaganda also defined Hitler's Weimar Republic. If that doesn't set the alarm bells ringing I dont know what will. https://t.co/WYkGmNvNae