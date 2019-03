सिद्धू ने फिर मोदी सरकार को घेरा, बोले- 48 सैटेलाइट, लेकिन पता ही नहीं कहां पेड़ है और कहां इमारत

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सिद्धू ने ऑपरेशन बालाकोट और राफेल डील के मसले पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, ''विश्व के सबसे बड़े रक्षा सौदे की फाइल खो गई. खुफिया तंत्र की नाकामी की वजह से 40 जवान शहीद हो गए. 1708 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं. हमारे पास 48 सैटेलाइट हैं, फिर भी सरकार यह पता नहीं लगा पा रही है कि कहां पेड़ है और कहां इमारत...ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर बेहद गंभीर खतरा है''. इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ऑपरेशन बालाकोट (Operation Balakot) को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं. पिछले दिनों ही सिद्धू ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी (PM Modi) और उनकी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए थे.

World's biggest defence deal file lost...

Intelligence failure led to martyrdom of 40 Jawans...

1708 terrorist acts...

48 Satellites but Govt not able to discern between trees and structures...



Serious aspersions cast on national security. #IsTheCountryReallyInSafeHands?? pic.twitter.com/Xr66YSRGB5