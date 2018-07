महिला ने दिया सुझाव, 'आपको ज़्यादा मुस्कुराना चाहिए, बाकी सब मस्त है', PM नरेंद्र मोदी ने दिया यह जवाब

Very sad to hear about your grandfather. My condolences in this sad hour. https://t.co/g4vv85LVzm — Narendra Modi (@narendramodi) July 22, 2018

The blessings of 125 crore Indians give me great strength. All my time is for the nation. https://t.co/NRHuduHyuw — Narendra Modi (@narendramodi) July 22, 2018



Thank you for the kind words. https://t.co/xZFiIZ8GrR — Narendra Modi (@narendramodi) July 22, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैसे तो ट्वीटर पर करोड़ो फॉलोवर हैं. जब भी वह कुछ ट्वीट करते हैं तो उसको बड़ी संख्या में रिट्वीट किया जाता है. लेकिन रविवार को पीएम मोदी के ट्वीट पर कुछ अलग हुआ. पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिये गये अपने एक भाषण की क्लिप शेयर की थी. जिस पर उनकी एक फॉलोवर ने लिखा, 'एक चीज, आप थोड़ा और ज्यादा मुस्काराया कीजिये, बाकी सब मस्त है.' पीएम मोदी ने भी इस बात का तुरंत जवाब दिया, 'प्वाइंट टेकेन'.इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक फॉलोवर के उसके दादा जी के निधन पर शोक भी व्यक्त किया.इसी तरह एक और फॉलोवर ने उनके इस उम्र में मेहनत करने की तारीफ की तो पीएम मोदी ने जवाब दिया कि 125 करोड़ जनता का आशीर्वाद उनको ताकत देता है. ​गौरतलब है कि शुक्रवार को मोदी सरकार के खिलाफ टीडीपी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस हुई थी. बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील सहित कई मुद्दों पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा और इसके बाद पीएम मोदी को गले भी लगा लिया और बाद अपनी जगह बैठकर आंख भी मार दी जो उस दिन की सुर्खियां बन गया था. इसके बाद रात करीब 9 बजे पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया और राहुल की ओर से लगाये गये हर आरोप का जवाब दिया.