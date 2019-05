प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज- बिना होमवर्क के स्कूल आ जाते हैं फिर कहते हैं नेहरू ने मेरा पर्चा ले लिया

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने दिल्ली में बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने (Priyanka Gandhi Vadra) कहा, 'एक दिल्ली की लड़की आपको खुली चुनौती दे रही है कि चुनाव के आखिरी दो चरण नोटबंदी पर लड़िए, जीएसटी पर लड़िए, महिलाओं की सुरक्षा पर लड़िए और उन वादों पर लड़िए जो आपने पूरे देश के नौजवानों से झूठे वादे किए, धोखा दिया.' प्रियंका (Priyanka Gandhi Vadra) ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, 'इन लोगों की हालत उन बच्चों की तरह है जो अपना होमवर्क नहीं करते और स्कूल आ जाते हैं. जब टीचर उनसे काम के बारे में पूछती है तो कहते हैं, क्या करूं, नेहरू जी ने मेरा पर्चा ले लिया और छुपा दिया. मैं क्या करूं इंदिरा जी ने कागज की कश्ती बना दी मेरे होमवर्क की और किसी पानी में डुबा दी.'

